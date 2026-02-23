Vigo inicia la humanización de Serafín Avendaño con una rampa mecánica hasta el HALO

Arrancan las obras de humanización en la calle Serafín Avendaño, que conecta García Barbón con el HALO. La actuación contempla la instalación de una rampa mecánica que ocupará prácticamente todo el trazado de la vía.

"Va a ser una plataforma única con preferencia peatonal, iluminación LED, nuevo mobiliario urbano y renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento. Es una forma de entender la humanización vinculada al acceso en rampa al ascensor", avanzó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

El regidor destacó además que, con esta nueva rampa mecánica, Vigo contará con "prácticamente todo el corredor mecanizado" que conecta el Areal, Rosalía de Castro y García Barbón con el HALO; desde allí, el ascensor enlaza con Vialia y, posteriormente, con las rampas de Escultor Gregorio Fernández y la calle A Rúa. El itinerario continuará con nuevas actuaciones previstas en San Salvador, incluido un ascensor hasta Pizarro, y la conexión posterior con el entorno de Rivadavia.

De este modo, según Caballero, la ciudad consolidará un gran corredor mecánico que facilitará la movilidad peatonal en un amplio eje urbano.

El Concello de Vigo destinará a esta actuación 1,7 millones de euros. "Es un dinero maravillosamente bien gastado porque ya no hay quien pare las humanizaciones en la ciudad de Vigo", celebró el alcalde, que señaló además que las obras deberían haber comenzado hace tres meses, pero se vieron paralizadas por la Xunta de Galicia.