El tiempo en Vigo: Un lunes primaveral para arrancar con buen pie la semana

Después de un fin de semana de buen -y deseado por todos- buen tiempo, parece que podremos seguir disfrutando en Vigo de esta situación anticiclónica, al menos, durante las próximas horas.

Hoy lunes hemos amanecido con cielos despejados y temperaturas nada frías para esta época del año. Se prevé, además, que los termómetros puedan llegar hasta los 21 grados de máxima. Toca disfrutar de un inicio de semana más que agradable.

Con todo, la situación podría cambiar radicalmente de cara a mañana martes. Se esperan lluvias en forma de orballo, con máximas que retrocederán significativamente, hasta los 15 grados.

Ya el miércoles, ecuador de la semana, predominarán cielos en alternancia de nubes y claros, con probabilidad de que se produzcan lluvias de tipo débil. Las máximas llegarán a los 16 grados y las mínimas se quedarán en los 9.