Incendio en la UVigo: los estudiantes afectados buscan fondos para reconstruir su coche de competición

El incendio del pasado sábado en la UVigo arrasó con el coche de competición de la escudería UVigo Motorsport. Los estudiantes afectados buscan ahora un nuevo espacio y fondos para reconstruir el UM26, el monoplaza con el que competir el próximo verano en el Formula Student.

Como recuerda Europa Press, fue en la madrugada del pasado sábado cuando el fuego se desató en el garaje, determinando este lunes la Policía Científica que se trató de un accidente. Por suerte, en ese momento no había personas en el interior del taller, que quedó completamente calcinado.

"Creemos que pudo ser un cortocircuito de algo que quedó conectado en el taller", ha apuntado la team leader del equipo, Marta Cabo. Según explican, el servicio de seguridad del campus alertó a integrantes del equipo, que a su vez llamaron al 112.

Ahora, han iniciado una campaña de micromecenazgo en Gofundme para recaudar unos 37.000 euros y poder reanudar la iniciativa. Así, los estudiantes esperan que particulares y empresas conozcan lo ocurrido y colaboren con ellos con sus aportaciones.