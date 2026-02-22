Ofrecido por:
Vigo cambia el paraguas por las gafas de sol por tercer día consecutivo
Este fin de semana se han confirmado las previsiones que hablaban de un tiempo seco y soleado que se extenderá hasta mañana, aunque la inestabilidad regresará el martes
Hacía mucho tiempo que Vigo no disfrutaba de tres días seguidos de sol y, sobre todo, sin lluvia. Ha tenido que ser a finales de la tercera semana de febrero.
Decía este sábado Abel Caballero en los momentos previos de la Quema del Meco que había firmado su famoso "decreto" para que hiciese buen tiempo los días programados como plan B para terminar la celebración del Entroido, y ha funcionado.
Los termómetros se han movido alrededor de los 20 grados de máxima y las mínimas, en los 7 grados, con una tónica habitual en forma de cielo azul y, de nuevo, volver a ver el sol.
Este tiempo se mantendrá mañana, lunes, pero dice la previsión de Meteogalicia que la inestabilidad regresará a última hora del martes, con chubascos que también estarán presentes el miércoles.