El BNG de Vigo, contra la llegada del patrullero 'Tabarca' de la Armada: "Es normalizar el militarismo"

El BNG de Vigo ha expresado su "firme rechazo" a la celebración de una jornada de puertas abiertas en un patrullero de la Armada española en el puerto de la ciudad a partir de este domingo.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha advertido de que "no estamos ante un acto neutro ni inocente" y sostiene que este tipo de iniciativas forman parte de una "estrategia deliberada de normalización y legitimación del militarismo en el espacio público", presentándolo con una apariencia "amable, familiar y lúdica".

A su juicio, se trata de una "operación de propaganda blanda" orientada a generar simpatía hacia las fuerzas armadas y, por extensión, hacia el aumento del gasto militar "en un contexto de creciente belicismo", recalcando que buques como el patrullero Tabarca, "dotados con cañones y sistemas de ametralladoras", no son una atracción inocente para visitas familiares.

Desde el BNG consideran que Vigo "no puede convertirse en escaparate de exhibición militar" ni en escenario de promoción de una cultura que sitúe a las fuerzas armadas como herramienta central de seguridad, y recuerdan que ya manifestaron su oposición a que la ciudad acoja en mayo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas.

El grupo contrapone además esta iniciativa con la situación social y económica local, señalando problemas como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, el empobrecimiento de amplias capas sociales y un modelo productivo "en riesgo", por lo que reclama inversiones en empleo digno, políticas sociales y refuerzo de los servicios públicos.

Igrexas también cuestiona que el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria promuevan estos actos, insistiendo en que el uso del puerto y del espacio público con fines de promoción militar "es una decisión política que debe ser debatida y contestada", y reafirma la apuesta del BNG por una cultura de paz, cooperación y seguridad basada en el respeto a la soberanía, los derechos humanos y la justicia social.