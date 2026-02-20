Vista de Vigo

El tiempo: Vigo disfrutará de un fin de semana soleado antes del regreso de la lluvia el martes

Galicia despide definitivamente a la borrasca Pedro, que entró a comienzos de semana y dará sus últimos coletazos este viernes

Más actualidad: Así es el resurgimiento de este centro comercial de Vigo como punto de reunión para familias

Tras meses de intensas lluvias, la ciudad de Vigo por fin podrá disfrutar de un fin de semana de sol ininterrumpido. Desde el pasado jueves y hasta el próximo lunes se esperan cielos mayormente despejados, con alternancia de nubes y claros.

Eso sí, la tregua será breve: el martes regresarán las precipitaciones, previsiblemente con intensidad, que se prolongarán durante varios días.

En cuanto a las temperaturas, descenderán ligeramente. Las mínimas rondarán los 5 grados, mientras que las máximas irán en ascenso progresivo hasta alcanzar los 20 grados el próximo lunes.

De este modo, Galicia despide definitivamente a la borrasca Pedro, que entró a comienzos de semana y dará sus últimos coletazos este viernes. Desde principios de año, la comunidad ha encadenado una sucesión histórica de temporales, con nueve borrascas registradas en apenas dos meses.