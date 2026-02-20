Investigados otros dos menores por la agresión a un joven en un carnaval de Cangas (Pontevedra)

La Guardia Civil también investiga a otros dos menores tras agresión con arma blanca a un joven de 17 años en el carnaval de la parroquia de Hío, en Cangas (Pontevedra). Este jueves se conoció la detención de un menor por el acto violento.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Benemérita explica que fue sobre las 21:00 horas del pasado lunes cuando se inició una discusión entre menores de 17 años, amenazándose y dándose empujones. Pasados unos minutos, uno de ellos habría regresado al lugar acompañado y, al percatarse de la presencia de la víctima, habrían comenzado a empujarlo hasta acorralarlo contra el muro de una vivienda.

"Sin mediar palabra, una tercera persona se hizo paso entre ellos y propinó una cuchillada con un objeto punzante y cortante a la altura del muslo-ingle de la pierna derecha de la víctima", apunta la Guardia Civil, indicando que, tras ello, tanto el autor como la víctima abandonaron el lugar.

Más tarde, el herido notó que el muslo de su pierna se quedaba parcialmente dormido y, al llevarse la mano a la herida, observó que de la misma emanaba sangre. Pidió ayuda y fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro, donde se le realizaron puntos de sutura.

La investigación de la Guardia Civil permitió la identificación de dos menores de 17 años, vecinos de Cangas, que supuestamente participaron en la reyerta. A su vez, fue detenido un tercer varón, también de esa edad, como presunto autor de la agresión.

Estos hechos, junto el menor detenido, fueron entregados en la Fiscalía de Menores de Pontevedra, que decidió la puesta en libertad vigilada del joven, con una orden de alejamiento de 200 metros de la víctima y la obligación de realizar dos cursos: uno de desintoxicación y otro de control de impulsos, mientras no salga el juicio.