Accidente en Vigo: Herido grave un hombre tras ser atropellado por un Vitrasa

Un autobús de Vitrasa en una imagen de archivo. Concello de Vigo

Un hombre de 67 años de edad ha resultado herido grave tras ser atropellado por un bus urbano en Vigo en la tarde de este viernes.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas y fue un particular el que alertó al 112 Galicia de que un hombre había sido atropellado por un Vitrasa a la altura del número 15 de la calle Pizarro.

Según fuentes del 061 que recoge Europa Press, hasta el punto se trasladó una ambulancia medicalizada y un facultativo del centro de salud de Taboada Leal.

Los servicios sanitarios trasladaron al hombre al hospital Álvaro Cunqueiro.