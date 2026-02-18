La Xunta destina 1.109.000 de euros a la formación de 852 trabajadores en el área de Vigo

La Xunta destina más de 1.109.000 de euros a la formación de 852 trabajadores pertenecientes a 62 empresas de ocho municipios del área de Vigo. En concreto, las empresas pertenecen a Baiona, Cangas, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, O Porriño y Vigo.

Se trata del Bono Talento Empresa, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FSE+ de Galicia 2021-2027. Así, la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración financia formaciones no regladas de corta duración, adaptadas a las necesidades particulares de cada empresa y orientadas a reforzar las competencias y habilidades de las personas trabajadoras en los ámbitos digital, industrial, de gestión y de servicios personales y a clientes.

Una de las empresas que se beneficia del Bono Talento Empresa es la panadería Barrio do Cura, con sede en Vigo, la cual fue visitada este miércoles por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz. En el caso de la panadería, el Gobierno gallego apoyó cursos relacionados con la gestión empresarial. En este sentido, la delegada territorial destacó el valor de este tipo de apoyos para contribuir a la competitividad del tejido empresarial gallego en un contexto de rápidos cambios tecnológicos y organizativos.

Los proyectos formativos -de modalidad presencial y compuestos por un máximo de tres acciones, cada una de entre 16 y 100 horas- podrán adaptarse en cuanto a contenidos, programas, personal docente o lugar de celebración según las necesidades concretas de cada solicitante. De este modo, se pretende que las empresas puedan dar una respuesta ágil y flexible a un entorno laboral sometido a cambios cada vez más acelerados, especialmente en el contexto de la doble transición digital y verde.