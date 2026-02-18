Vigo veta una declaración institucional para pedir el fin de los peajes en la AP-9 propuesta por el BNG

El gobierno local ha vetado una propuesta de declaración institucional promovida por el BNG, que tenía como objetivo que el Pleno de Vigo pidiese de forma unánime el fin de los peajes de la autopista AP-9. "El PSOE no propuso ningún cambio, se limitó a rechazar la declaración", ha señalado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

La propuesta, presentada este miércoles en la Junta de Portavoces y que ha sido rechazada por el grupo socialista, proponía que el Pleno exigiese la anulación de la vigente prórroga de la concesión, la gestión directa de la autopista y su transferencia a Galicia, así como la "supresión total y definitiva de los peajes".

Como recoge Europa Press, Pérez Igrexas ha lamentado que el PSOE impida llevar esa declaración al Pleno y que "de nada sirvió" la disposición del grupo nacionalista a modificar un texto "que ya era de mínimos" para lograr un consenso.

‼️CABALLERO NÉGASE A ESIXIR A FIN DAS PEAXES



O PSOE de Abel Caballero acaba de impedir na Xunta de Portavoces que o vindeiro Pleno municipal aprobe unha declaración institucional, proposta polo @bngvigo, esixindo a fin das peaxes da 🛣️AP-9. De nada valeu a nosa disposición a… pic.twitter.com/5TcAVPbWoL — Xabier P. Igrexas #UnNovoVigo (@contradiscurso) February 18, 2026

"Un veto antidemocrático a través de su rodillo absolutista, que vuelve a demostrar la falta de compromiso del gobierno municipal en un asunto importante, como ya hicieron en julio de 2024 cuando se abstuvieron en una moción del BNG sobre el mismo tema. Está claro que priorizan la sumisión a su Gobierno en Madrid a la defensa de los intereses de la ciudad", ha proclamado Pérez Igrexas.

"Toda mi vida reclamé esa gratuidad"

En declaraciones remitidas a los medios, el alcalde Abel Caballero ha reivindicado su posición a favor de la eliminación de los peajes: "Desde que soy alcalde estoy reclamando la gratuidad de la autopista, con el PP callado y con el Bloque callado. Se la pedí a Zapatero, se la pedí a Rajoy y se la pedí a Pedro Sánchez".

El regidor ha vuelto a recordar la prórroga de la concesión aprobada por el gobierno de Aznar, que "fue quien la privatizó y quien le prorrogó el peaje". También ha arremetido contra el BNG por su oposición a la construcción de la autopista: "El BNG aún peor, porque retrasó la construcción de la autopista años y años y años, con manifestaciones, con actividades violentas", ha censurado.

Caballero ha acusado a PP y BNG de pretender que les "blanqueen" ahora, después de haber privatizado la AP-9 unos y haberse opuesto "terriblemente" a su construcción los otros. "Cada uno tiene que asumir su historia y yo toda mi vida reclamé esta autopista y la gratuidad de esta autopista desde que soy alcalde", ha insistido, así como ha exigido a 'populares' y nacionalistas que "pidan perdón a Galicia".