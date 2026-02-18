Vigo registra 12.000 nuevas altas en el padrón en 2025 y supera la barrera de los 300.000 habitantes

Vigo volvió a superar la barrera de los 300.000 empadronados a finales de 2025. Un total de 302.574 personas localizaron su hogar en la ciudad olívica, una cifra que ya ha aumentado hasta los 304.136 empadronados en apenas dos meses de 2026.

Así lo ha informado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación. "En el año 2025 dimos 12.364 altas en el padrón; en cambios de domicilio dentro de Vigo, 12.824; y otras gestiones de otros tipos de trámites, 8.125", ha detallado el regidor olívico.

"Seguimos trabajando en el empadronamiento", ha añadido Caballero, quien ha avanzado que, "a día de hoy", la población empadronada en Vigo es de 304.136 personas. Prueba, según el alcalde, de que Vigo "tiene un dinamismo activo de población ciertamente muy importante".