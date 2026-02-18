Vigo, la "ciudad turística más importante de Galicia" en 2025: más de 300.000 turistas extranjeros

"La ciudad turística más importante de Galicia". Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, este miércoles tras conocer los resultados de la medición del turismo a partir de los teléfonos móviles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta estadística experimental sitúa Vigo como la ciudad con "mayor número de visitantes de todas las ciudades de Galicia en 2025". "En todo el año, Vigo es la ciudad más turística de Galicia", ha recalcado el regidor socialista.

En total, 323.836 turistas extranjeros visitaron la urbe olívica el pasado año, 38.149 en el mes de diciembre. Así, Vigo reina en Navidad: ese mismo mes Santiago de Compostela recibió 9.744 viajeros internacionales y A Coruña 13.989 —que registra mejores cifras en turismo nacional—.

Más promoción turística

Caballero ha defendido que, en cuanto a promoción turística de la ciudad, "todo lo gasta el ayuntamiento". En consecuencia, ha reclamado tanto a la Xunta de Galicia como a la Deputación de Pontevedra una mayor aportación.

"¿Cuánto aporta la Xunta de Galicia a la promoción turística de Vigo? Cero, cero patatero. En el Xacobeo gasta más de 200 millones de euros al año", ha criticado el alcalde, quien ha asegurado que la ciudad "no era nada turísticamente" antes de su llegada a Praza do Rei.

"Nosotros fuimos capaces de generar en Vigo miles y miles de empleos, y tanto valor añadido que se suma, y tanta actividad económica en cafeterías, restaurantes, bares, comercio, a través de nuestra acción turística de Vigo", ha añadido Caballero, quien ha concluido: "La Xunta sólo piensa en Vigo para llevarse dinero".