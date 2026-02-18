El tiempo en Vigo: La lluvia dará una tregua y el sol volverá esta semana

Este miércoles Vigo amanece, una vez más, bajo la lluvia. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, los vigueses no podrán salir de casa sin paraguas. Sin embargo, el panorama podría cambiar en breve.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el sol comenzará a abrirse paso a partir de la mañana de este jueves y, en principio, las precipitaciones no regresarían hasta el próximo martes. De cumplirse esta previsión, la ciudad podrá disfrutar de un fin de semana completo sin lluvias, lo que favorecerá los paseos al aire libre y permitirá celebrar la tradicional quema del Meco, aplazada días atrás por las adversas condiciones meteorológicas.

En cuanto a la jornada de hoy, "la borrasca Pedro provocará viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves", eplica la AEMET. Así, Vigo permanece en alerta naranja por fenómenos costeros adversos y en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 14 de máxima.