Polémica en Vigo por la reforma de un muro de contención: "No la hizo la Deputación, la hizo el Concello"

El Concello de Vigo ha recibido este miércoles terminada la obra del muro de contención del Parque Nelson Mandela de Navia. El alcalde Abel Caballero ha informado sobre el estado de la actuación y ha reiterado que fue su gobierno el que decidió realizarla, no la Deputación de Pontevedra.

"Es falso que la Deputación tuviera ninguna decisión sobre esa obra. La decidió este gobierno, el gobierno de Vigo. Esta obra la decidí yo", ha asegurado el alcalde tras la visita al Parque Nelson Mandela de la vicepresidente provincial y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

La obra cuenta con financiación provincial, un total de 412.000 euros, que representa el 80% del presupuesto total. "No nos regalan nada, la Deputación no dona magnánimamente dinero a Vigo", ha incidido Caballero, quien ha recalcado que la obra es decisión municipal: "Aún se atreven a decir que la hicieron ellos. No, no, la hizo el Ayuntamiento de Vigo".

Sobre la obra, Caballero ha resaltado que se trata de "una parte que se había derruido por la pésima condición con la que se hizo la zona del Parque Nelson Mandela, que hizo la Xunta con el Partido Popular". Además, se han construido unas escaleras para tener una nueva forma de acceso a la parte intermedia del parque.

Por otro lado, el regidor olívico ha enumerado las actuaciones municipales en Navia, desde la humanización de Teixigueiras así como las presiones a la Xunta para construir un instituto en el barrio. "En Navia, la Xunta no hace nada y la Deputación tampoco. Ni están ni se les espera", ha concluido Caballero.

Luisa Sánchez responde

Por su parte, la presidenta del Partido Popular ha afirmado que ha Caballero le han fallado las "formas" y el "fondo". "El convenio para cofinanciar la obra del muro de Navia se firmó en diciembre de 2024. Hasta donde yo sé, el PP gobernaba la Deputación de Pontevedra en ese momento", ha aseverado.

Luisa Sánchez también ha señalado que no comprende "esta animadversión a administraciones que invierten en Vigo", así como ha incidido en que la Xunta cuenta con grúas en Navia para construir viviendas de promoción pública. "Cualquiera puede comprobarlo", ha indicado, afirmando que "a día 18 de febrero" el Concello no está realizando ninguna obra en el barrio.