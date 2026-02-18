Luisa Sánchez asume la portavocía del PP en Vigo: "Es hora de reforzar el liderazgo del Partido"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, asumirá la portavocía del Partido a partir de ahora, ocupando el lugar de Miguel Martín, que pasará a ser viceportavoz. "Creemos que es el momento de que la presidencia y la portavocía del Partido Popular de Vigo lleven el mismo nombre y asumo este nuevo cargo con la ambición de reforzar nuestra acción política en la ciudad", ha explicado en una rueda de prensa en la que han estado ambos.

"Este paso no es un mero cambio de cargo: al asumir la portavocía, quiero que el PP sea, además de una oposición crítica, una referencia aún mayor a la hora de plantear propuestas concretas y programáticas. Y ese es el compromiso que asumo: ser la voz que represente con claridad las inquietudes de los vigueses en cada pleno y en cada debate con un proyecto de ciudad", ha señalado.

La solicitud para el cambio orgánico se ha presentado este martes, aunque este miércoles Luisa Sánchez ya ha asistido a la junta de portavoces previa al pleno municipal del próximo lunes, 23 de febrero. Durante su intervención, ha recordado que esta semana se cumple un año desde que fue proclamada presidenta del PP de Vigo, por lo que el paso de asumir la

portavocía responde a la conveniencia de dar un "salto cualitativo" al proyecto del PP en Vigo.

"Llevo un año escuchando con ahínco las preocupaciones y demandas de los vecinos de Vigo y estoy convencida de que es hora de reforzar el liderazgo del PP como alternativa sólida a la gestión actual en el Ayuntamiento", ha dicho.

Por su parte, Miguel Martín ha agradecido la "confianza" depositada por parte del PP de Vigo, de los demás compañeros del grupo municipal y de la presidenta del partido, Luisa Sánchez."Quiero darle las gracias públicamente por haber confiado en mi persona para ejercer durante este tiempo la portavocía", ha aseverado.

"Es lo lógico y normal que la presidenta asuma el rol de la portavocía tras su nombramiento. A mí se me ha permitido un año más tras llegar al cargo y se lo agradezco, pero ahora toca ceder el testigo y tanto la estructura del partido como la situación lo demanda porque estamos a un año y medio de las elecciones. Se lo cedo gustoso y seguiré trabajando para que el grupo siga fuerte y fiscalizando la labor del gobierno municipal que es lo que nos atañe y como es nuestra obligación", ha subrayado Martín.