Vigo volverá a estar mañana en alerta naranja por el mal tiempo: estas serán las peores horas

Santa Maria de Oia (Pontevedra) durante una borrasca. Gustavo de la Paz / EP

A pesar de las momentáneas treguas de este martes, el mal tiempo seguirá siendo una constante al menos durante todo el día de mañana en Vigo.

Una nueva alerta naranja por olas que podrían llegar hasta los 8 metros ha sido activada en toda la costa de las Rías Baixas, desde las 18:00 horas del miércoles y hasta las 03:00 horas del jueves. Además, esta alerta será amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00 horas de mañana y desde las 03:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

El viento costero, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, también dejará una alerta amarilla desde las 03:00 y hasta las 00:00 horas; un viento que también afectará a toda Galicia, con nivel amarillo, desde las 06:00 hasta las 12:00 horas.

Se espera que, de cara al fin de semana, el tiempo vuelva a dar una tregua.