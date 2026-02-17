Detenidas dos personas por el homicidio imprudente de un joven vigués en Burgos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 25 y 31 años de edad como presuntas autoras de un delito de homicidio imprudente ocurrido el 13 de junio de 2025 en un pareje de Quintanilla Sobresierra (Burgos). Entonces, falleció un joven de 23 años, de Vigo, que los acompañaba al interior de un aerogenerador al que accedió por una rejilla de ventilación y en el que fue encerrado por sus acompañantes.

Según la información recogida en el marco de la Operación 'Almuiño', todo indica que decidieron fotografiarse dentro de un aerogenerador y, en torno a las 22:30 horas, una descarga eléctrica acabó con la vida de Yibrán J.R., quien había conseguido introducirse en la instalación.

Como relata Europa Press, el Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos se hizo cargo de las diligencias y de la investigación del suceso y realizó una profunda inspección técnico ocular en el lugar. De forma paralela, los investigadores recelaron del relato de los acompañantes, al detectar ciertas contradicciones e incongruencias en la versión ofrecida por ambos.

Las primeras conclusiones ofrecieron que la puerta de entrada peatonal había sido forzada —sin éxito— con la intención de adentrarse en la torre, pero los propios sistemas de seguridad de la estructura de estos molinos lo impidieron. A la vez, se constató la existencia de una rejilla de ventilación, encontrada perfectamente cerrada, ubicada debajo de las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo, valorándola como probable vía de acceso.

Las indagaciones han aclarado que fue desatornillada, liberado un filtro a continuación y también una segunda rejilla. Fue la víctima la que, mediante escalo y posterior salto al interior, se coló dentro. Por causas aún desconocidas, fueron recolocadas las rejillas y atornilladas. Esta acción únicamente puede realizarse desde el exterior, ya que es necesaria para acometerla la intervención humana, por lo que se impidió con ello que el joven pudiera salir.

Las pesquisas llevadas a cabo junto con el resultado del análisis de los terminales móviles de la víctima resultaron determinantes para la investigación, al encontrar pruebas concluyentes que han aclarado cronológicamente el incidente.

Detención