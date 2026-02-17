Caballero, sobre la muy alta tensión: "Mi presión es siempre a favor de Vigo, gobierne quien gobierne" Concello de Vigo

Abel Caballero ha sacado pecho tras el anuncio del Gobierno de que la ciudad tendrá finalmente conexión a la muy alta tensión. "Lo conseguí yo, lo consiguió el alcalde de Vigo, así de claro", ha declarado.

El regidor ha recordado que sin la conexión a la muy alta tensión "no progresa la economía ni la industria ni Stellantis" y que él se lo reclamó desde 2013 hasta 2018 a Mariano Rajoy cuando estaba en el Gobierno y que "dijo que no".

En cambio, ahora el Gobierno de España destinará 72 millones de euros para realizar la conexión desde Atios (O Porriño), después de que, con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia tras la moción de censura de 2018, "en la primera programación que hicieron" no incluyeran a Vigo.

Caballero ha destacado que habló tanto con Sánchez como con Teresa Ribera para "hacer presión" y ahora "ya tenemos el trazado hecho, porque ya es una realidad y Stellantis reconoce que va a haber asignaciones de coches nuevos".

"Mi presión es siempre a favor de Vigo, gobierne quien gobierne", ha proclamado, algo que, ha añadido, les diferencia del PP, "que sólo mete presión cuando gobierna el PSOE".