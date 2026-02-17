Ofrecido por:
El BNG de Vigo pide a PP y PSOE un frente común para una AP-9 "pública, galega e libre de peaxes"
Los nacionalistas piden que el Concello de Vigo apruebe una declaración institucional en este sentido
El BNG de Vigo insta al Pleno del Concello a exigir una AP-9 "pública, galega e libre de peaxes" debido a las "reiteradas negativas do Goberno español a rescatar a concesión". Por ello, pide a PP y PSOE que cedan para un acuerdo unánime que exprese "o masivo clamor social da cidade".
Los nacionalistas vuelven a poner el foco en lo que consideran "un castigo inxusto": Los "abusivos" peajes de la AP-9. En este sentido, recordadon que "a xestión privatizada da autoestrada" fue prolongada "de forma ilegal" hasta 2048, una prórroga que dio continuidad también a los peajes, "das máis altas do Estado malia estar máis que amortizada a vía, e que este ano incrementaron nun 4,68%".
Por último, desde el BNG censuraron el hecho de que, pese al efecto "positivo" de las bonificaciones y descuentos que se vienen aplicando en los últimos años "grazas ao BNG" carece de justificación "que se manteñan as peaxes".
Igrexas cargó, por último, "contra o reiterado rexeitamento do Goberno español a rescatar a autoestrada, a última vez a inicios de febreiro, mentres anuncia que vai liberalizar outras vías no Estado". También urgió medidas "para reducir o impacto acústico e de contaminación que produce ao seu paso pola cidade, que continúa a tronzar o barrio de Teis".