Ultiman los detalles del nuevo punto de encuentro vecinal en el barrio de Navia, en Vigo

Visita de la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, a las obras Deputación de Pontevedra

La empresa adjudicataria ultima los detalles de la obra del Parque Nelson Mandela, en el barrio vigués de Navia, que entregarán este miércoles 18 de febrero. La actuación ha permitido crear un nuevo punto de encuentro ciudadano, así como la reconstrucción del muro de contención del parque olívico.

Así lo ha informado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, quien ha visitado las obras este lunes. La también líder del PP de Vigo ha recordado que esta mejora supuso una inversión provincial de 412.000 euros, que representa el 80% del presupuesto total, 513.272 euros.

La obra ha permitido crear una zona ajardinada y un sistema de gradas para el disfrute de los vecinos y las vecinas. También contribuye a integrar la parte superior del parque con la vía pública, además de dotar la zona con unas nuevas escaleras para facilitar el acceso peatonal.

Infografía del nuevo muro del Parque Nelson Mandela, en Navia, Vigo Xornal Vigo

"Desde la Deputación seguimos demostrando que invertimos donde realmente importa: en el día a día de las personas y en la calidad de vida", ha afirmado la vicepresidenta provincial, que también ha adelantado que el jueves se entregará la sustitución de la cubierta de la Pista Roja del Pabellón de As Travesas.

La también deputada provincial de Deportes ha informado que se cambió el tejado existente, que estaba afectado por el óxido, y se instaló una nueva cubierta con dos lucernarios. Esta actuación tiene un coste de 286.212 euros de las arcas provinciales y cuenta con 61.212 euros de fondos municipales.