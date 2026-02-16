Rueda celebra la conexión de Stellantis a la muy alta tensión y la "rectificación" del Gobierno

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado este lunes su satisfacción tras el anuncio del Gobierno de la adjudicación a Stellantis de la conexión a la red de muy alta tensión, una decisión que ha calificado de "buena" y que, a su juicio, supone una "rectificación" del Ejecutivo central.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, en la que ha recordado que esta infraestructura figuraba en la planificación de Red Eléctrica cuando Mariano Rajoy era presidente, pero que posteriormente fue retirada por el actual Gobierno y ahora se recupera.

Según ha subrayado, se trata además de una demanda que él mismo trasladó a la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Para el titular del Ejecutivo gallego, la conexión es "fundamental" para asegurar el futuro industrial de la planta de Stellantis en Vigo y de todo el ecosistema de la automoción que depende de ella.

Al mismo tiempo, ha avanzado que en los próximos días se conocerán nuevas resoluciones estatales sobre conectividad, potencia y enganches a red que afectan a industrias ya instaladas y a proyectos que aspiran a implantarse en Galicia.

En ese contexto, Rueda ha aludido a decisiones ya conocidas, como la exclusión del proyecto de Altri de la planificación 2025-2030, que la Xunta considera que perjudica a toda la provincia de Lugo. Con todo, se ha mostrado confiado en que otras peticiones "al menos" sí sean atendidas por su impacto en el empleo.

PP de Vigo

De una manera muy similar se ha expresado la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, que ha mostrado su "satisfacción por la importancia que tiene para Stellantis la adjudicación de la red de muy alta tensión", una "vieja demanda" que "el Partido Popular de Vigo ha compartido siempre".

Eso sí, ha criticado que llega 4 años tarde, después de que el Gobierno de España, "con la connivencia de Abel Caballero", rechazase darle la muy alta tensión a Stellantis en 2022, lo que ha supuesto un "retraso" para el "avance de la fábrica en Vigo, lastrando a todo el sector de la ciudad y la provincia".