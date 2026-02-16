A prisión los tres acusados de fingir el robo de una moto en Tui (Pontevedra) para cobrar el seguro

A prisión los tres acusados de fingir el robo de una moto en Tui (Pontevedra). Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha considerado probado que los autores del delito tenían como objetivo estafar al seguro más de 21.100 euros.

De esta manera, según recoge Europa Press, el Alto tribunal gallego ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por dos de los procesados, confirmando la sentencia dictada en septiembre del año pasado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según los hechos probados de dicho documento, los tres amigos acordaron comprar una moto, firmar un seguro antirrobo y fingir la sustracción del vehículo de dos ruedas para cobrar la póliza.

De esta manera, lograron obtener 21.141 euros, que fueron ingresados en la cuenta de uno de ellos. Fue aquí cuando surgieron las desavenencias entre los ahora condenados, relativas a las cantidades que deberían ser repartidas entre sí. Finalmente, uno de ellos interpuso la denuncia, confesando los hechos ante la Guardia Civil.

Así, dos de los procesados fueron condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de más de 2.150 euros por un delito de estafa procesal, mientras que el tercer individuo, el que confesó los hechos, fue condenado a seis meses de cárcel y una multa de unos 360 euros. Además, entre todos tendrán que devolver la cantidad estafada.