Dos detenidos en Vigo por sendos delitos de robo con fuerza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón tras sorprenderlo 'in fraganti' cuando se encontraba robando en el interior de una vivienda en Vigo. Además, otro hombre también ha sido detenido por su implicación en tres robos con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes, cuando una mujer alertó de que, al llegar a su casa, se había encontrado con una persona en el interior. Una vez allí, los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana se encontraron con la puerta forzada y el interior revuelto, además de localizar en una de las estancias a un hombre escondido tras una puerta.

El segundo detenido está acusado de varios delitos cometidos en Vigo. Uno de ellos tuvo lugar a finales del pasado año, cuando se produjo un robo en un domicilio, del que se sustrajeron 3.300 euros en efectivo, aparatos electrónicos y otros objetos.

Poco después, también a finales de año, se registró otro robo con fuerza en una empresa de la ciudad. Los responsables accedieron al local fracturando una ventana y se llevaron 3.000 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y el cajetín de monedas de dos máquinas expendedoras.

Las investigaciones del Grupo Operativo de Policía Judicial de Traviesas permitieron identificar al detenido y comprobar que había actuado en compañía de un cómplice. Con esta información, los datos de ambos fueron difundidos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana para su localización y detención. A mediados de enero, los agentes lograron detener al cómplice e intervenir el vehículo que utilizaban para desplazarse desde los lugares de los robos.

El último de los hechos ocurrió a finales de enero, cuando una mujer denunció un robo en un establecimiento de hostelería. La denunciante relató que, al llegar a trabajar, observó que alguien había accedido al local a través de una ventana, llevándose 1.450 euros en efectivo y varios objetos, además de causar daños en el establecimiento.

Tras las pesquisas, el autor de estos tres robos fue finalmente detenido y puesto a disposición judicial.