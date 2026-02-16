Denuncian un vertido de una empresa de obras en un lavadero de Cangas (Pontevedra)

El Seprona de la Guardia Civil ha denunciado un vertido realizado por una empresa de obras en un lavadero ubicado en la localidad pontevedresa de Cangas.

En concreto, según ha informado el cuerpo a Europa Press, el pasado 2 de febrero recibieron un aviso en el que se denunciaba que el lavadero municipal de A Regeira había sufrido un vertido desconocido, atacándolo. Por rebose, el agua había llegado hasta la carretera PO-551.

Una patrulla desplazada hasta la zona determinó que el vertido había sido provocado por las obras de acondicionamiento del vial que une A Magdalena con Herbello.

Los agentes se pusieron entonces en contacto con personal de la empresa que realiza la obra y acordaron que el encargado se pondría en contacto con el Ayuntamiento para ayudar a paliar los daños causados y la restitución del lugar. El día 9 de febrero de 2026, tras contactar con el Ayuntamiento, confirmaron que la empresa no se había puesto en contacto con ellos y no había hecho nada para realizar la limpieza y retirada de tierras del lavadero.

El día 11 de febrero, en una nueva inspección, se corroboró que la fuente y el lavadero siguen totalmente anegados de agua, así como una "importante cantidad de lodos de tierra" en el fondo. Hay dos mangueras extrayendo agua para la canalización de aguas pluviales para intentar reducir el agua presente en la fuente y en el lavadero.