La Cámara de Comercio de Tui inicia la contratación para reformar el edificio de la Aduana

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Tui ha acordado iniciar el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra de rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana. Se trata de un procedimiento abierto para dicho inmueble ubicado en el número 82 de la Avenida Portugal.

Esta actuación se enmarca en la operación "Vivero 4.0 Miño Digital", en la que la Cámara de Comercio de Tui actúa como Organismo Beneficiario, y está parcialmente cofinanciada en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027. El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio, que convertirá este espacio en la futura sede de la Cámara de Comercio de Tui y del Vivero 4.0 Miño Digital.

El procedimiento de contratación se tramita mediante procedimiento abierto y se encuentra publicado en el Perfil del Contratante de la Cámara de Comercio de Tui. Todas aquellas empresas interesadas que estén capacitadas para la ejecución del objeto del contrato podrán presentar su proposición conforme a las instrucciones y condiciones establecidas en el anuncio de licitación, el Pliego tipo de cláusulas administrativas que rige la contratación, sus documentos anexos y el correspondiente Proyecto de Ejecución.

Durante el período de presentación de ofertas, se realizará una visita física al edificio objeto de reforma, que tendrá lugar el día 19 de febrero de 2026, a las 12:00 horas y tendrá como finalidad el reconocimiento del estado actual del edificio y de las condiciones en que habrán de ejecutarse los trabajos, con el objetivo de facilitar la adecuada preparación de las propuestas por parte de las empresas interesadas.