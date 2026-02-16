Caballero urge a la RFEF por carta que nombre a Vigo sede del Mundial 2030: "Si no, iremos a la FIFA" Concello de Vigo

Enésimo capítulo de la lucha de Vigo por ser nombrada sede del Mundial 2030. Tras la reiterada insistencia por parte del alcalde, Abel Caballero, de que la ciudad olívica acoja partidos de la Copa Mundial de fútbol, ha anunciado que ha remitido una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, para que "inmediatamente" envíe la nominación a la FIFA y, en caso contrario, será el Gobierno local el que acuda directamente al máximo organismo.

"Es una evidencia que la Federación Española no quiere que Vigo sea sede del Mundial pero nosotros la instamos a que inmediatamente envíe a la FIFA la nominación de Vigo y, de lo contrario, entraremos en contacto directamente con la FIFA", ha declarado Caballero en un audio remitido a los medios.

En esta misiva, desde el Concello también se le informa a la RFEF de "los avances que estamos haciendo en la construcción de la grada de Gol y de que ya estamos con la remodelación de la de Tribuna para alcanzar los 43.000 espectadores".

Hay que recordar que el regidor olívico ya anunció la pasada semana que había solicitado dos entrevistas con la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para "hablar del Mundial", además de dedicar el Meco de estos carnavales a Louzán y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quienes denuncia que "están conchabados" para que Vigo no sea sede del Mundial.

A través de esta última vía anunciada, Caballero pretende denunciar ante la FIFA que la RFEF "está incumpliendo los principios de transparencia, de integridad, de responsabilidad y de buen gobierno establecidos en la normativa de la FIFA y que deben regir este procedimiento".

El alcalde vigués ha criticado que la reunión del pasado mes de noviembre entre RFEF y FIFA y tras la renuncia de Málaga, "sólo se convocaron a 10 ciudades, no a 11, que son las que tiene otorgadas España, porque no quisieron convocar a Vigo".

Así, ha reiterado que tanto Xunta como Diputación de Pontevedra, además del PP de Vigo y Louzán, no quieren que Vigo sea sede, por eso las administraciones autonómica y provincial no han aceptado la fórmula de pagar la ampliación entre los tres.

"No conocemos el proyecto"

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha asegurado que "es falso" que le hayan respondido "que no" a participar económicamente y ha incidido en que la institución provincial le ha mostrado su apoyo para que Vigo sea sede mundialista.

El problema, según Sánchez, es que "ni siquiera hemos podido tomar una decisión porque no tenemos información para hacerlo. Lo único que hemos pedido en nuestra contestación es precisamente eso: que nos remita el proyecto para evaluarlo", ha matizado. Un proyecto que, ha añadido, no conoce tampoco la Xunta.

"Se lo solicitamos hace más de tres meses y aún seguimos esperando. Pero, claro, él prefiere no mandar nada para así alimentar su relato plagado de injurias", ha añadido, además de recordar que uno de los tenientes de alcalde del gobierno vigués, Javier Pardo, "dijo ante los representantes del comité ejecutivo de la candidatura española que acoger el Mundial era, y cito textualmente, un marrón".