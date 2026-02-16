Ofrecido por:
El BNG pide recuperar 'Súbete ao Castro' y critica los recortes en políticas juveniles en Vigo
El programa municipal de ocio y cultura contaba con unas instalaciones en pleno monte del Castro donde los jóvenes podían ensayar de forma gratuita, dar conciertos y participar en múltiples actividades
Más información: Diez años sin Súbete ó Castro, el centro juvenil de Vigo que cerró de forma repentina
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama la reapertura del programa de dinamización juvenil 'Súbete ao Castro' cuando se cumplen once años de su cierre. La formación nacionalista pide recuperar esta iniciativa como primer paso para revertir lo que califica como un "recorte" del Gobierno de Abel Caballero en las políticas dirigidas a la juventud en Vigo.
Así lo demandó el BNG en la última Comisión Informativa de Juventud, donde puso en valor los numerosos proyectos desaparecidos en los últimos años que habían situado a la ciudad en la "vanguardia" de las políticas juveniles. "El programa 'Súbete ao Castro' fue el buque insignia de una política municipal que, por primera vez, buscaba dar respuesta a las necesidades de la juventud, sin paternalismo y con la participación directa de la gente joven”, aseguró el portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas.
Asimismo, Igrexas recordó que esta iniciativa, puesta en marcha por un gobierno del BNG en el año 2000, permitió recuperar la vivienda de la conserjería del depósito de agua del Castro, una dotación abandonada, para transformarla en un espacio de servicios y actividades dirigidas a la juventud en una ubicación "privilegiada, en el corazón de uno de los pulmones verdes de Vigo".