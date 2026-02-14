¿Qué hacer hoy, sábado 14 de febrero, en Vigo por el Carnaval?

Tras el inicio del Carnaval con la quema del Meco este viernes, la ciudad de Vigo da el pistoletazo de salida a una de sus festividades más esperadas. Pese a que la previsión meteorológica no era del todo favorable, el Concello ha preparado planes alternativos para garantizar que la diversión continúe aunque aparezca la lluvia.

Sin embargo, todo indica que las actividades de este sábado 14 de febrero podrán desarrollarse según lo previsto, ya que el sol ha hecho su primera aparición en semanas y no se esperan precipitaciones.

Así, a partir de las 17:00 horas, la calle del Príncipe se llenará de animación como preámbulo del gran desfile del concurso de comparsas, que comenzará a las 18:00 horas desde el nudo de Isaac Peral y recorrerá el centro de la ciudad hasta finalizar en Policarpo Sanz.

Sábado 14 de febrero