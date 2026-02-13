La Xunta construirá una senda de 3 km en la PO-313 de Moaña para mejorar la seguridad peatonal

La Xunta pondrá en marcha una nueva senda de casi 3 kilómetros en la carretera autonómica PO-313, a su paso por Broullón, en Moaña, con una inversión de 3 millones de euros cofinanciada con fondos FEDER.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto a la directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras, María Deza, presentó este viernes esta actuación, incluida en la segunda fase del Plan de Sendas de la Xunta. Asimismo, el Diario Oficial de Galicia ha publicado este viernes el anuncio de información pública del proyecto, que estará disponible para consultas y sugerencias hasta el 31 de marzo.

Allegue destacó que se trata de un proyecto "más ambicioso y mejorado respecto a la propuesta inicial", y subrayó que esta senda "continua y homogénea" permitirá a vecinos y visitantes desplazarse con mayor comodidad y seguridad por esta zona del municipio del Morrazo.

El proyecto en la PO-313 contempla un itinerario peatonal continuo en el margen derecho de la carretera, entre los puntos kilométricos 11+600 y 15+260, desde el núcleo de Broullón hasta la intersección con la carretera EP-1104. Se acondicionará un tramo existente de acera, entre los puntos 14+180 y 14+630, para lograr un recorrido uniforme, con un ancho destinado al tránsito de 2,50 metros. Además, se renovarán tres refugios de autobús ubicados en los puntos 11+960, 12+250 y 13+980.

La actuación forma parte de la segunda fase del Plan de Sendas de Galicia y contará con cofinanciación europea a través del programa operativo FEDER 21/27. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses.

Con la primera fase del plan, la Xunta ya puso en servicio cerca de 300 kilómetros de nuevos itinerarios peatonales, obteniendo reconocimiento en los premios europeos a la excelencia en seguridad vial. En la comarca del Morrazo, se han habilitado 8 sendas seguras a lo largo de 9 km de carreteras, con una inversión total de 5,6 millones de euros.