Vigo inicia el Plan del Ensanche para modernizar el centro y proteger el patrimonio: "Hablamos de futuro" Concello de Vigo

El Concello de Vigo da el primer paso para la aprobación del nuevo Plan del Ensanche con el inicio de su tramitación ambiental, un documento estratégico que redefinirá este ámbito urbano y ampliará su delimitación actual. El plan incorpora, además, un exhaustivo estudio del patrimonio arquitectónico que permitirá duplicar el número de elementos catalogados respecto al planeamiento vigente.

El alcalde, Abel Caballero, subrayó que el nuevo marco urbanístico reforzará la protección patrimonial al tiempo que pondrá en valor la arquitectura contemporánea de la ciudad. En este sentido, destacó la obra de profesionales como Fernando Araújo, Pérez Llorente, Alberto Baltar, Desiderio Pernas, Bar Boo o Castro Represas, a quienes definió como "brillantes y reconocidos".

El documento apuesta también por una transformación profunda del espacio público y por el impulso de la movilidad sostenible. Entre las alternativas que se están analizando figura la ampliación del túnel desde Porta do Sol hasta la confluencia de García Barbón con Serafín Avendaño, una actuación que modificaría de forma significativa la circulación en el centro urbano.

Asimismo, también contempla la creación de un espacio semipeatonal en Policarpo Sanz, con acceso limitado a residentes, y refuerza el protagonismo peatonal en García Barbón, avanzando hacia un modelo de ciudad con mayor presencia de zonas para el tránsito a pie.

"Estamos hablando de un desarrollo de futuro, de un Vigo pensado para dentro de 15 o 20 años", concluyó el regidor.