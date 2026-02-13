Vigo impulsa en Castrelos un nuevo ámbito urbanístico con 156 viviendas, 47 de ellas protegidas

El Concello de Vigo inicia un nuevo expediente administrativo para el desarrollo de un ámbito urbanístico en la zona de Castrelos, concretamente entre el Camino de Ribadavia-Xiña y el inicio de la avenida Clara Campoamor.

Según ha detallado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el ámbito contará con una superficie aproximada de 22.000 metros cuadrados, de los cuales el 90% se destinará a uso residencial y el 10% a uso terciario. El proyecto permitirá la construcción de unas 156 viviendas, de las que 47 contarán con algún tipo de protección.

"Lo más destacado es que estamos hablando de vivienda a precios accesibles, pensada para rentas de la clase trabajadora, para que no tengan que destinar una parte excesiva de su salario a la compra o al alquiler de una vivienda", subrayó el regidor.

Asimismo, el regidor incidió en que el desarrollo incorporará arbolado autóctono en las zonas verdes y espacios libres, y garantizará la conservación de los elementos catalogados, como hórreos, edificaciones tradicionales y muros de contención de piedra. Además, las actuaciones deberán adaptarse a un entorno de alto valor patrimonial, dado que el ámbito se sitúa próximo a la Necrópolis de Santa María de Castrelos, al BIC de Castrelos y a la antigua escuela unitaria de Castrelos, lo que exigirá una especial sensibilidad en su diseño e implantación.