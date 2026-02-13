PP acusa a Caballero de "cinismo" por firmar públicamente un convenio en Balaídos tras cuestionar ese tipo de actos

El PP de Vigo ha afeado el "cinismo" del alcalde, Abel Caballero, por haber realizado una firma pública este viernes en el estadio de Balaídos, tras haber dicho que este tipo de actos eran algo "viejo" y "casi ilegal". En concreto, se trata de un convenio firmado con la Zona Franca para prorrogar la cesión de los terrenos de la grada de Río.

En declaraciones remitidas a Europa Press, la presidenta del PP vigués y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha recordado que el organismo provincial instó durante meses al gobierno de Caballero a firmar públicamente el convenio por el que la Diputación invierte 5 millones en la reforma de la piscina de Teis. A finales del pasado 2025 el regidor olívico rechazó participar en un acto de ese tipo, alegando que se trataría de una "firma paripé".

"Entonces, ¿qué ha hecho este viernes en el estadio de Balaídos con el delegado de la Zona Franca?", ha preguntado Luisa Sánchez sobre la "escenificación" pública de la firma de ese acuerdo con una "administración socialista", "mientras se la niega a la Diputación de Pontevedra argumentando en ese caso que estas firmas son algo 'viejo' y 'casi ilegal'".

"Lo que es evidente es que una vez más el señor Caballero ha quedado retratado como lo que es, un alcalde sectario. Ha quedado claro que lo único que en verdad le preocupa es vetar a la Diputación y, en especial, vetarme a mí como vicepresidenta (...) Caballero lleva 18 años haciendo de la confrontación su principal forma de hacer política: vetando, bloqueando y ninguneando cualquier inversión de otra administración que no esté gobernada por el PSOE", ha proclamado la líder de los 'populares' vigueses.

Respuesta del Concello

La concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, salió al paso de las críticas del Partido Popular, subrayando que la firma se trató de un acto obligatorio ante notario, legalmente exigido para elevar a escritura pública el convenio, y no de un "paripé" o una simple fotografía protocolaria.

La concelleira calificó de "desinformadas" las declaraciones de la portavoz del PP en Vigo y denunció que los ataques personales y acusaciones sin fundamento se han convertido en una constante del partido a nivel local y nacional. Además, Aguilar cuestionó la postura del PP sobre los actos públicos, recordando que otras administraciones han protagonizado actos similares con fines propagandísticos, como la entrega de llaves de viviendas sociales en Vigo.

Asimismo, criticó la deslealtad institucional de la Xunta de Galicia, señalando que muchos actos organizados con fondos del Gobierno de España y europeos en Vigo se celebran sin invitar al Ayuntamiento ni a su representación. Por último, Aguiar insistió en que la firma con Zona Franca cumplió todos los requisitos legales y normativos, reafirmando la legalidad y transparencia del procedimiento.