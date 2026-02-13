A Laxe de Vigo celebra San Valentín con el sorteo de una cita romántica

El centro comercial A Laxe celebra San Valentín con una propuesta diferente: ofrece a los usuarios la oportunidad de declarar su amor en pleno corazón del centro y participando en el sorteo de una cena romántica para dos personas.

Del 12 al 15 de febrero, A Laxe instalará en la planta baja un gran corazón con el "Teléfono del Amor", una propuesta pensada para que parejas, amigos o cualquier persona que quiera celebrar el amor pueda dejar su mensaje, fotografiarse y compartirlo en redes sociales.

La acción busca convertir el centro en un punto de encuentro para celebrar el amor en todas sus formas, dinamizando la afluencia durante uno de los fines de semana más señalados del calendario.

Para participar en el sorteo será necesario realizar una fotografía utilizando la instalación del "Teléfono del Amor", publicarla en Instagram Stories durante un mínimo de 24 horas, etiquetar a la cuenta oficial @centrocomercialalaxe y enviar un mensaje directo con captura de pantalla de la Story publicada.

El concurso permanecerá activo desde el 12 de febrero a las 00:00 horas hasta el 15 de febrero a las 23:59 horas. El ganador se anunciará el 16 de febrero a través de las redes sociales oficiales del centro y la participación es gratuita y está abierta a mayores de 18 años.