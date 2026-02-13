Día grande en el Puerto de Vigo: embarca el vehículo número 15 millones

El Puerto de Vigo ha celebrado este viernes un hito histórico: el embarque del vehículo número 15 millones en la terminal ro-ro de Bouzas, que consolida el tráfico de vehículos como uno de los grandes pilares económicos de la ciudad olívica, su área de influencia y Galicia.

El acto se llevó a cabo junto a la rampa número 4 con el buque 'Bouzas', de la naviera Suardíaz, como escenario en el que se depositó una Berlingo eléctrica, que llegó escoltada por la Policía Portuaria. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, estuvo acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; y el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso, además de representantes institucionales y del tejido empresarial.

Botana ha destacado que este hito confirma el éxito de una estrategia de colaboración sostenida entre el Puerto de Vigo y Stellantis, la principal industria de la ciudad, y ha recordado que los vehículos son la mercancía más relevante de la rada viguesa.

Según ha indicado, el puerto cerró 2025 con su tercer récord consecutivo y ha situado a Vigo como el segundo puerto de España en movimiento de vehículos nuevos, con 672.000 unidades, sólo por detrás del de Barcelona. Para sostener el crecimiento, ha avanzado la construcción de un nuevo silo y el refuerzo de las autopistas del mar, que permiten retirar de las carreteras más de 60.000 camiones al año.

"El corazón industrial de Vigo"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el Puerto como "el corazón industrial de la ciudad y un símbolo del compromiso con Galicia", y ha señalado que este hito refleja "el latido constante" de la industria de la automoción, que lleva décadas generando progreso, empleo e innovación para Vigo y Galicia, y que continúa siendo uno de sus principales motores económicos.

Blanco ha subrayado que cada coche que sale de la planta viguesa y se embarca representa el trabajo, el talento y el orgullo de toda la comunidad. Además, ha puesto en valor el papel del Ministerio de Transportes en el fortalecimiento de puertos como el de Vigo como nodos logísticos modernos, competitivos y estratégicos, remarcando la posición clave de la ciudad olívica en el sistema portuario español y el compromiso del Gobierno con su consolidación como infraestructura de referencia para el tráfico de vehículos y la industria gallega.

También ha reiterado el apoyo del Gobierno, a través del Ministerio de Industria, al sector de la automoción y a la factoría de Stellantis en Vigo, que ha recibido más de 110 millones de euros en ayudas del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), citando además la subestación eléctrica de la planta como ejemplo de ese compromiso. Finalmente, ha agradecido el trabajo de la Autoridad Portuaria, los servicios portuarios y las empresas y personas homenajeadas, y aseguró que el Gobierno de España seguirá siendo un aliado para que Vigo continúe avanzando.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor el peso específico de Galicia en el sector de la automoción y ha recordado que uno de cada cuatro vehículos fabricados en España el pasado año salió de la factoría de Stellantis en Vigo, reforzando la proyección del sello Galicia Calidade en el mercado global.

El embarque del vehículo número 15 millones supone, según ha declarado, la prueba del camino de excelencia recorrido por la factoría Stellantis en las últimas décadas, y que ha destacado como especialmente relevante en un contexto internacional complejo marcado por la electrificación, nuevas normativas, la competencia de terceros países, la política arancelaria y el riesgo de deslocalización.

En este escenario, Rueda ha reafirmado el compromiso de la Xunta con la industria a través de un plan director específico y líneas extraordinarias de apoyo que, en conjunto, superan los 230 millones de euros hasta 2027 para afrontar retos como la descarbonización.

Homenaje

En el acto estuvieron presentes la furgoneta AZU, el primer modelo fabricado en la ciudad, y una Berlingo, el último modelo. Treintayseis

La jornada ha incluido un homenaje a empresas y profesionales vinculados a los 68 años de historia de la automoción en Vigo, con la entrega de metopas conmemorativas a compañías como UECC, CEVA Logistics, Termicar Vigo, Suardíaz y Stellantis.

Todos han recibido una reproducción de la furgoneta AZU, el primer modelo fabricado en la ciudad desde 1958, pionera de los vehículos industriales en la factoría viguesa.