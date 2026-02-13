El BNG de Vigo exige debatir el V Plan de Igualdad antes de llevarlo al Pleno

El BNG de Vigo ha reclamado este viernes la retirada de la propuesta del V Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, presentada por la Concejalía de Igualdad en comisión informativa, para que pueda ser debatida primero en el Consello Municipal da Muller antes de llegar al Pleno. Ante la negativa del Gobierno local, la formación nacionalista anunciará en la próxima sesión plenaria una enmienda de devolución.

La concejala del BNG, Ana Martínez, denunció que se trata de un plan que "llega con 14 años de retraso", ya que el anterior venció en 2012. "No fue presentado, ni consensuado, ni dictaminado por el Consello Municipal da Muller, como sí ocurrió con el plan anterior".

En esta línea, Martínez subrayó que un documento llamado a orientar las políticas de igualdad de los próximos cinco años "debería contar con el máximo consenso y con participación social", y recalcó que precisamente para ello existe el Consello Municipal da Muller, en el que están representadas asociaciones de mujeres, colectivos feministas y sindicatos.

"Hasta la fecha desconocen el contenido del plan", criticó la edil del BNG, quien también alertó de que ni su grupo municipal ni los miembros del Consello han tenido acceso al informe de evaluación del plan anterior. "Es una herramienta indispensable, que según consta fue elaborada en la primera fase del nuevo plan, pero no está incorporada al expediente", explicó.