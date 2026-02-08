Vigo vuelve a tener trenes: Renfe reanuda el servicio ferroviario de Alta Velocidad y Media Distancia

Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España) Adrián Irago - Europa Press

La estación de Urzáiz volverá a recibir viajeros de Vigo y toda Galicia. Renfe reanuda el tráfico ferroviario de Alta Velocidad y Media Distancia con destino y origen a la ciudad olívica, tras tres días suspendido por climatología adversa y riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra.

La operadora pública lo ha confirmado esta mañana del domingo a través de un mensaje en la red social X. "Restablecida la circulación para trenes de Media Distancia que circulan entre A Coruña, Santiago y Vigo Urzáiz", ha indicado Renfe.

También vuelven a circular los trenes de Alta Velocidad con origen o destino en la ciudad olívica. Ahora bien, continúa interrumpido el servicio ferroviario para trenes Regionales. Es decir, los trayectos entre Vigo Guixar y Santiago de Compostela y Ourense aún no están disponibles.

La operadora pública espera recuperar el tráfico Vigo Guixar-A Coruña a lo largo del día, cuando Adif retire algunos árboles que comprometen la seguridad, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press. Aun así, continúa bloqueada la venta de billetes de estos viajes hasta el miércoles, mientras que ya está disponible para Media Distancia y Alta Velocidad.

ACTUALIZACIÓN GALICIA · 08 de febrero



🔴 Continúa interrumpido el servicio ferroviario para trenes Regionales entre las estaciones de Santiago y Vigo Guixar y entre las estaciones de Ourense y Vigo Guixar.



🟢 Restablecida la circulación para trenes de Media Distancia que… — InfoRenfe (@Inforenfe) February 8, 2026

Las mismas han explicado que "si bien Adif valoraba que era viable circular, Renfe ha contrastado información del gestor de la infraestructura con otros organismos oficiales y diferentes modelos que indican que todavía había una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura"

Según Renfe, "las previsiones de las confederaciones hidrográficas indicaban una evolución negativa hasta el sábado, así como se mantenía el nivel de Pre Alerta del Inungal. La situación de colmatación de los terrenos hacía a Renfe ser prudente al objeto de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores".

Servicio interrumpido desde el jueves

Renfe ha mantenido suspendida la circulación ferroviaria con origen o destino Vigo desde este jueves 5 de febrero, debido a las "condiciones meteorológicas adversas" y al "riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras" en el Eje Atlántico.

Además, a pesar de las críticas y demandas comunicadas por las autoridades locales, Renfe no ha ofrecido alternativas a los pasajeros afectados. Concello, Xunta y BNG han reclamado durante estas jornadas autobuses como plan de transporte alternativo.

Suspensión "a petición" de Renfe

En los pasados días, Renfe insistió en que, pese a que Adif autorizase la circulación "en algunos tramos", decidió seguir con servicios suprimidos hasta la mejoría de las predicciones de riesgo para "dar garantía a trabajadores y viajeros".

Por su parte, Adif remarcó que la suspensión fue "a petición de la operadora": "Nosotros no teníamos ningún punto dañado". No obstante, durante esta el viernes se registraron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías, según indicaron fuentes consultadas por Europa Press.