Tres responsables de un club de alterne de Vigo se enfrentan a dos años y medio de cárcel y una multa

Los hechos fueron denunciados tras dos visitas conjuntas de la Inspección Laboral y de agentes de la UCRIF de la Policía Nacional al club, situado en un chalé de la zona de Castrelos. Allí se pudo constatar la presencia de 19 mujeres que ejercían la prostitución, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, y en algunos casos sin permiso de trabajo o en situación irregular.

Según informa Europa Press, la mayoría de las trabajadoras eran de nacionalidad colombiana, aunque también había mujeres brasileñas, dominicanas, una paraguaya, una venezolana y una procedente de Rumanía. Por estos hechos, se le impuso a la sociedad encargada de gestionar el club una multa de 40.000 euros por parte de la Seguridad Social.

El club cerró en septiembre de 2023 y los dueños del chalé donde se ubicaba denunciaron a los acusados por impago del alquiler del inmueble. La vista por estos hechos está señalada para este martes, día 10 de febrero, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras suspenderse el pasado mes de noviembre al no alcanzar una conformidad.