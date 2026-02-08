Calendario laboral de Baiona 2026: días festivos y puentes

El calendario laboral cuenta con 14 días festivos cada año. En el caso de Galicia, nueve son fiestas nacionales, tres las establece la comunidad autónoma y las dos restantes los elige cada ayuntamiento.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Baiona (Pontevedra) contará con 14 días festivos en 2026. Te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.

Festivos locales en Baiona

Los festivos locales elegidos por el Concello de Baiona son los mismos que en años anteriores. El municipio celebrará las festividades de la Virgen del Carmen y de San Cosme y San Damián.

Festividad Virgen del Carmen: 16 de julio, jueves

16 de julio, jueves Festividad San Cosme y San Damián: 26 de septiembre, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado