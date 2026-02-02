El PP de Vigo exige que se acelere el desmontaje del mercado navideño que "invade" la Alameda

El Partido Popular de Vigo ha exigido que se acelere el desmontaje y retirada de las 75 casetas que conforman el mercadillo de Navidad en la Alameda, ya que la licencia para esta instalación expiró el pasado 31 de enero. "Tres semanas después del apagado de las luces de Navidad, el Cíes Market sigue en la Alameda sin ser retirado", ha denunciado el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín.

El concejal popular ha precisado que la licencia para este mercadillo venció la semana pasada y que la adjudicataria, AMFE (Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid) "se ha saltado" su propio cronograma de desmontaje, incumpliendo por tanto las obligaciones del contrato.

Por ello, Martín ha exigido al gobierno local que, "con carácter de urgencia", se ponga manos a

la obra para hacer que la empresa cumpla con sus obligaciones. "Cada día que pasa es un nuevo desprecio a los vecinos de la zona, a los que este gobierno de Abel Caballero prefiere ignorar y no atender ni a sus derechos ni a sus quejas", ha reprochado el popular.

Por último, el edil popular ha precisado que no sirve como "excusa" el mal tiempo, ya que los trabajos en el exterior no se han suspendido y se sigue trabajando en las obras que se ejecutan en la ciudad. "La noria gigante ya fue retirada hace semanas y en los últimos días se ha procedido al desmontaje final del árbol de la Porta do Sol", apuntó.