Pedro Sánchez, tras el feminicidio de Mos (Pontevedra): "Vivir libre de agresiones es prioridad de país"

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una vecina de Mos Elena Fernández / EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado "todo su cariño y su más sentido pésame" para la familia de la mujer asesinada a manos de su expareja en el municipio pontevedrés de Mos.

"Vivir sin miedo y libres de agresiones y maltratos es una prioridad de país", ha asegurado Sánchez a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que "si eres víctima o conoces algún caso, llama al 016", en referencia al número de atención a víctimas de violencia de género.

Teléfonos para solicitar ayuda

El Ministerio de Igualdad también ha condenado el primer feminicidio del año y, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recalcado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Además, han señalado que en el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 08:00 horas a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.