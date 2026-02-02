Dos intoxicados en Cangas (Pontevedra) por la mala combustión de una estufa

Dos personas han resultado intoxicadas este pasado domingo por la noche a causa de la mala combustión de una estufa en Cangas do Morrazo.

Según ha informado el 112 Galicia, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:45 horas y fueron los profesionales sanitarios los que informaron de que dos personas presentaban mareos por una fuga de gas en una vivienda de la calle Manuel Graña, en Cangas.

Los servicios de urgencias comprobaron la presencia de monóxido de carbono en el lugar y señalaron que la fuga pudo haberse producido por una mala combustión de una estufa.

En el operativo participaron la Guardia Civil, el Servicio Municipal de Protección Civil y la Policía Local de Cangas.