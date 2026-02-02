Dos detenidos en Vigo por tratar de robar material de fontanería en una vivienda de Cabral

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron este fin de semana a dos hombres que intentaron sustraer por la fuerza diverso material de fontanería en una vivienda del barrio de Cabral.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del 30 de enero, cuando los moradores del inmueble sorprendieron a dos varones escalando el muro perimetral de la finca con la intención de llevarse material destinado a trabajos de fontanería. Al comprobar que los objetos no tenían el valor esperado, los sospechosos comenzaron a arrojarlos contra la fachada de la vivienda antes de huir del lugar en un vehículo.

Tras recibir el aviso, los agentes localizaron poco después a los presuntos autores en la calle Ramón Nieto. Una vez identificados e interrogados, ambos reconocieron haber estado en el lugar de los hechos, por lo que se procedió a su detención.

Durante la intervención, los policías comprobaron además que el conductor del vehículo carecía de permiso de conducción en vigor, por lo que se le imputó también un delito contra la seguridad vial.

Los detenidos, J.A. P.D., de 54 años, y D.R.R., de 25, están siendo investigados por un delito de robo en grado de tentativa y quedarán asimismo a la espera de que se valore el alcance de los desperfectos ocasionados para determinar si se les imputa además un delito de daños.