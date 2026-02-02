Detenido en Vigo por simular haber sido víctima de un robo para cobrar la prestación del banco

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por simular haber sido víctima de un robo con violencia en Vigo, hechos por los que se le imputa un delito de estafa y otro de simulación de delito.

Según informa el ente policial en un comunicado, el detenido acudió a mediados del mes de diciembre a la comisaría para denunciar que, mientras paseaba por la calle, dos personas le habían asaltado con un arma blanca y propinado una paliza para llevarse una cartera con 500 euros en efectivo. Posteriormente trató de retirar la denuncia y confesó que se trataba de una situación ficticia para cobrar la prestación del banco.

Al momento de presentar la denuncia, el ahora detenido ofreció una descripción de las dos supuestas personas que le habían amenazado con un puñal hasta introducirlo en un portal, donde le habían propinado varios puñetazos en la cara y una vez en el suelo también le habían dado patadas. Asimismo, también manifestó que no había denunciado los hechos antes por miedo y que no disponía de parte médico.

Posteriormente, y tras ser requerido para la ampliación de datos, el hombre solicitó retirar la denuncia ya que los hechos eran falsos.