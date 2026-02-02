Concentración en Vigo del sector conservero para pedir un "convenio digno"

Trabajadores del sector conservero se han concentrado este lunes en la Avenida García Barbón, frente a las instalaciones de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, como "medida de presión" para pedir un "convenio digno", coincidiendo con la reunión entre los sindicatos estatales y la patronal en Madrid a través de la mediación de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA).

Una reunión que desde el sindicato CIG tachan de "teatro", ya que entienden que lo que desde UGT y CC.OO. se presentó como un acta de aplazamiento era una forma de "coartar" al sector para tener que desconvocar las jornadas de huelga previstas, mientras ya han adquirido un preacuerdo con el que no están conformes.

Así lo ha revelado Suso García, secretario nacional de la Federación de Alimentación, Mar, Téxtil, Transporte y Telecomunicaciones de la CIG, que ha lamentado que hayan tenido que desconvocar la huelga y ha denunciado que lo pactado con la patronal "retrocede incluso en determinados puntos sobre la primera oferta" que se planteó.

Según García, una de sus peticiones, la reducción de jornada, según lo acordado en la mediación no aparece recogida en un documento que se extendería por los próximos seis años. Además, la única revisión salarial que se ha pactado es "una trampa" porque está limitada al 1,75%.

Además, añade, se plantea una clasificación profesional que no termina con la discriminación "que desde siempre ha tenido este convenio", perjudicando a las trabajadoras del sector y que nada tiene que ver con lo que se ha estado trabajando en los últimos 4 años.

"Cambiarlo todo para no modificar nada", ha sentenciado el representante sindical a la hora de señalar los tres principales puntos de desacuerdo. Además, ha añadido que se ha realizado una recogida de firmas entre los delegados de Galicia, pero también de fuera, que corrobora que no están de acuerdo con lo pactado para el convenio y que demuestra que lo firmado "no cuenta con el apoyo de los trabajadores".