Los caballitos de mar tendrán un nuevo hogar en Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo y del Instituto de Investigaciones Marinas colaboran para coordinar el lanzamiento del proyecto HIPPO-REF, una iniciativa que busca evaluar la viabilidad técnica y ecológica de instalar refugios artificiales diseñados específicamente para el asentamiento de caballitos de mar en el área portuaria.

El proyecto contempla la instalación de cuatro estructuras tipo arrecife artificial en dos ubicaciones estratégicas: el visor submarino de A Laxe (Nautilus) y los Peiraos do Solpor en Bouzas. Para ello, se testarán dos modelos diferentes de estructuras biodegradables para comparar su eficacia a la hora de ofrecer refugio y puntos de anclaje a los ejemplares.

La hoja de ruta presentada incluye diferentes fases, entre las que se encuentra la más inmediata, la evaluación y fabricación, en la que se llevará a cabo una caracterización submarina del hábitat y el posterior diseño de las estructuras. Una vez completada esta fase, se procederá a instalar los refugios para su colonización natural por organismos bentónicos, creando un microhábitat atractivo, tras lo que se realizarán inmersiones mensuales para documentar la presencia y comportamiento de los caballitos de mar.

Se estima que el proyecto culmine hacia finales de año, que será cuando se analice, a través de un informe técnico, la funcionalidad ecológica de las estructuras, lo que servirá de base para futuras iniciativas de restauración de hábitats dentro de la estrategia ambiental del Puerto de Vigo.