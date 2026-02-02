El BNG de Vigo urge al Concello más personal en el Padrón y denuncia "colapso y ringleras eternas"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha reclamado al gobierno local que refuerce de forma inmediata el Padrón frente al "colapso y ringleras eternas" que se registran cada día en la casa consistorial olívica. Consideran que los anuncios y medidas aplicadas en los últimos meses por el Concello "se han demostrado insuficientes o directamente inútiles".

Así lo ha denunciado este lunes el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, tras una nueva saturación en la lonja esta misma mañana. "Xestións que son imprescindíbeis para a tramitación dalgunhas axudas públicas, prestacións sociais ou mesmo para acceder a dereitos básicos", ha advertido el concejal.

Igrexas ha criticado que el Gobierno de Abel Caballero haga que la ciudadanía "perda mañás enteiras" para ser atentida. "Esta situación non é puntual nin excepcional, senón que se repite día tras día, converténdose nun síntoma claro dun servizo colapsado e dun Goberno municipal incapaz de dar resposta a unha demanda perfectamente previsíbel", ha criticado.

Desde o Bloque, también ha alertado de que la falta de medios en el servicio de Estadística está provocando atrasos de hasta seis meses en la gestión de solicitudes electrónicas relativas al Padrón. Igrexas considera que esta demora "condena á cidadanía a unha burocracia lenta, ineficaz e desesperante".

Más de 250 plazas de personal sin cubrir

En este sentido, Igrexas ha vuelto a reclamar que se dote de más personal el Padrón, recordando que la administración local tiene más de 250 plazas de personal pendientes por la falta de ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo de los últimos años.

"Prazas que existen, que teñen orzamento asignado, pero que non se cubren nin inda que for de maneira temporal, malia seren absolutamente necesarias para garantir unha atención digna á cidadanía", ha lamentado.

Para el grupo nacionalista, este "colapso" del Padrón es un ejemplo más de la "falta de gestión del Gobierno de Caballero". "Continúa a torturar as viguesas e a provocar unha sobrecarga insoportábel ao propio persoal municipal", ha concluido el portavoz del BNG de Vigo.

Por otro lado, Igrexas ha denunciado este lunes que la "derecha ultraespañolista" ha pasado de "os insultos e as descualificacións" a las amenazas. El edil olívico ha recibido un nuevo mensaje gordofóbico en redes sociales: "Está engordando para la matanza", se lee en una respuesta a un vídeo de un discurso del nacionalista.