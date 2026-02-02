El antiguo centro de salud de Panxón de Nigrán (Pontevedra) acogerá un local social para mayores

El antiguo centro de salud de Panxón se transformará en un centro social para personas mayores y acogerá las nuevas instalaciones de Protección Civil de Val Miñor. La Tesorería General de la Seguridad Social ha cedido al Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra) dicho inmueble para llevar a cabo su cambio de uso.

Al acto de entrega de llaves, celebrado este lunes en dicha localidad pontevedresa, han acudido, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, así como el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Juan Herrera, y el alcalde de Nigrán, Juan González.

Allí, como indica Europa Press, Blanco ha destacado que esta cesión es un ejemplo de "compromiso" del Ejecutivo central con los ayuntamientos y con la mejora de los servicios públicos para la ciudadanía. El delegado ha indicado que esta cesión fue posible gracias al cambio legal aprobado en 2023, que reformó una normativa vigente desde 1992 y que durante años dificultó este tipo de cesiones.

"Con esta modificación, modernizamos una norma claramente desfasada, mejoramos la colaboración con los ayuntamientos y permitimos que inmuebles públicos sin uso puedan ser puestos en valor y disfrutados por la ciudadanía", ha destacado.

Blanco ha agradecido la colaboración del alcalde de Nigrán, quien ha incidido en la importancia de esta cesión para el municipio, que durará 50 años, renovables. "Lo que es de todos debe de estar al servicio de todos", ha sentenciado Pedro Blanco ante los medios de comunicación.