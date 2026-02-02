Un accidente múltiple en la VG-20 de Vigo deja un coche volcado pero sin heridos

Un accidente múltiple en la VG-20 de Vigo deja un coche volcado pero sin heridos Cedida / EP

Ofrecido por:

Vigo

Un accidente múltiple en la VG-20 de Vigo deja un coche volcado pero sin heridos

Los servicios de emergencia trabajan para tratar de restablecer la normalidad del tráfico en la vía

Más actualidad: Dos detenidos en Vigo por tratar de robar material de fontanería en una vivienda de Cabral

Publicada

Un aparatoso accidente ocurrido en la tarde de este lunes en la autovía VG-20 de Vigo se ha saldado sin heridos pese a volcar uno de los tres coches que se vieron implicados en el suceso.

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Tal como informaron fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 15:10 horas y fue un particular el que alertó de los mismos. En concreto, el accidente se produjo en el kilómetro 4 de la VG-20 (tras pasar Navia y en dirección Valladares).

Al menos tres vehículos se habrían visto involucrados en el mismo, quedando uno de ellos volcado y otro con fuertes daños. Por todo ello, hasta el punto se desplazaron los bomberos, así como la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, aunque ninguno de los conductores resultó herido y estaban liberados.

A esta hora continúan en la zona los servicios de emergencia para tratar de restablecer a la normalidad el tráfico en la vía.