Un accidente múltiple en la VG-20 de Vigo deja un coche volcado pero sin heridos

Un aparatoso accidente ocurrido en la tarde de este lunes en la autovía VG-20 de Vigo se ha saldado sin heridos pese a volcar uno de los tres coches que se vieron implicados en el suceso.

Tal como informaron fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 15:10 horas y fue un particular el que alertó de los mismos. En concreto, el accidente se produjo en el kilómetro 4 de la VG-20 (tras pasar Navia y en dirección Valladares).

Al menos tres vehículos se habrían visto involucrados en el mismo, quedando uno de ellos volcado y otro con fuertes daños. Por todo ello, hasta el punto se desplazaron los bomberos, así como la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, aunque ninguno de los conductores resultó herido y estaban liberados.

A esta hora continúan en la zona los servicios de emergencia para tratar de restablecer a la normalidad el tráfico en la vía.