Localizado el presunto autor del crimen de la vecina de Mos (Pontevedra), reconocido como feminicidio

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una vecina de Mos, a 1 de febrero de 2026, en Mos, Pontevedra, Galicia (España) Elena Fernández - Europa Press

La Guardia Civil ha localizado, a expensas de su "inmediata detención", al presunto autor del crimen machista por el que falleció una vecina de Mos (Pontevedra) después de que este, quien era su expareja, huyese tras supuestamente agredirla con un arma blanca.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en un audio remitido a los medios, en el que ya se refiere oficialmente a lo sucedido como un feminicidio.

Esta condición se da por acreditada debido a que la hermana de la víctima -que reside en la planta superior de la casa unifamiliar, donde sucedieron los hechos- oyó gritos y presenció su huida en coche.

"La lacra de la violencia machista ha vuelto a golpear a la provincia de Pontevedra con el asesinato de María Belén, una mujer de 52 años, vecina de Mos, a primera hora de la tarde del domingo", ha expuesto Losada.

El subdelegado ha explicado que el hombre no convivía en la actualidad con la víctima, pero visitaba "con frecuencia" la casa en la que vivía ella, en una planta diferente a donde conviven su madre y hermana.

Losada ha ratificado que no había denuncias previas y que la víctima no figuraba en el Sistema VioGén, algo que ya había trascendido con anterioridad. Asimismo, ha lanzado un "mensaje de apoyo" a su familia y al municipio de Mos, así como a "todas las mujeres" para que sepan que el Gobierno estará "con la guardia alta".

La alcaldesa ve una "buena noticia

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, también se ha hecho eco de la localización del paradero del presunto agresor. "En el medio de todo este dolor, creo que es una buena noticia", ha trasladado a los medios de comunicación antes del comienzo del minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento este domingo, que han secundado alrededor de un centenar de personas.

La regidora, que por la tarde se desplazó junto a la familia de la víctima, ha agradecido a las Fuerzas y Seguridad del Estado encargadas de la búsqueda del hombre y ha esperado que, en las próximas horas, "el Gobierno diga que efectivamente fue una muerte por su expareja, es decir, por violencia machista".

Además, mañana se celebrará un pleno extraordinario a las 20:00 horas para el decreto de tres días de luto en la localidad, tras lo que tendrá lugar una concentración.