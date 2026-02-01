Archivo - Puesto de la Guardia Civil en Mos (Pontevedra) -

Investigan como crimen machista la muerte de una vecina de Mos (Pontevedra)

La Guardia Civil intenta localizar a su pareja como presunto autor del asesinato, al encontrar a la mujer con heridas de arma blanca

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una vecina de Mos (Pontevedra).

La mujer fue hallada sin vida este domingo en su domicilio con heridas de arma blanca, según informan a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

El Instituto Armado recibió el aviso de lo sucedido a las 13:35 horas y, actualmente, agentes intentan localizar a su pareja como presunto autor del crimen.

Las mismas fuentes indican que un testigo lo vio salir de la casa y, de tal forma, la investigación se está cursando como un posible crimen machista. No obstante, la víctima no formaba parte de la base de datos del Sistema VioGén.